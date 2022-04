Des écouteurs à réduction de bruit à ce prix là, c'est une offre immanquable

Les Noting Ear(1) représentent un excellent rapport qualité/prix si vous cherchez une paire équipée d'ANC. Pour 74,99€ vous allez avoir des écouteurs très confortables, avec une bonne isolation surtout au niveau des basses. Et trois microphones qui vont également servir pour passer vos appels en mode mains libres.

Ils ne pèsent que 4,7g chacun et vous allez donc à peine les sentir dans vos oreilles. Ils adoptent le look de tige, comme les AirPods, avec des contrôles tactiles très intuitives dans lesdites tiges. Vous allez pouvoir contrôler le volume, passer les chansons et également décrocher/raccrocher lors d'un appel.

Si ils peuvent être utilisés indépendamment l'un de l'autre en mono, il n'y a néanmoins pas de multipoint. Vous pouvez avoir jusqu'à plus de 5h d'écoute avec une seule charge et 34h en tout avec le boitier de charge. Celui-ci est compatible charge Qi pour l'induction. Et il bénéficie d'une charge rapide permettant de retrouver 8h d'autonomie pour seulement 10 minutes de charge.