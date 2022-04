Le clavier Bluetooth Logitech Keys-To-Go profite d'une belle promo chez Amazon

Le Keys-To-Go de Logitech est un clavier ultra-portable de type AZERTY et proposé dans un coloris noir qui a été conçu pour être relié en sans-fil avec tous les dispositifs iOS tels qu'un iPad, un iPhone ou encore l'Apple TV.

Discret et léger grâce aux dimensions de 6.3 x 13.7 x 24.2 centimètres et au poids de 180 grammes, l'accessoire dispose des raccourcis iOS, de touches espacées, d'un port USB 2.0, de la technologie sans fil Bluetooth et d'une autonomie de 3 mois. Pour l'autonomie, un témoin lumineux de charge de la batterie prévient l'utilisateur si le clavier doit être rechargé avec le câble USB fourni.

Etanche, le clavier possède un revêtement FabricSkin qui le protège des éclaboussures, des miettes et de la saleté. Il se nettoie facilement.