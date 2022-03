La microSDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go et son adapteur chutent à moins de 24€

La carte mémoire microSDXC Extreme Pro de la marque SanDisk est idéale pour étendre la capacité de stockage des smartphones, des caméras d'action et des drones.

L'accessoire dispose des vitesses de transfert allant jusqu'à 170 Mo/s en lecture et jusqu'à 90 Mo/s en écriture, et est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30).



Fournie avec un adaptateur SD, la carte mémoire est résistante aux chocs, aux températures extrêmes, à l'eau et aux rayons X. Enfin, elle a une garantie à vie de la part du fabricant.