L'ultraportable Asus Zenbook 14'' profite de 320€ de réduction chez Amazon

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de la part d'Amazon, passons aux points forts de la machine.

Idéal pour les nomades ou les étudiants, le Zenbook UX425EA du constructeur Asus est un PC portable doté d'un écran de 14 pouces à bords fins avec une résolution de 1920 x 1080 pixels, d'un clavier rétro-éclairé et d'un NumPad. Le laptop dispose également d'un processeur Intel Core i5-1135G7, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD et du système d'exploitation Windows 10.

Du côté de l'autonomie, le PC portable peut être utilisé pendant une durée moyenne de 9 heures. L'autonomie dépend bien évidemment des conditions d'utilisation de la machine.

Pour la connectivité, on retrouve notamment le Bluetooth, la norme Wi-Fi 802.11ax, un port microSD, un port USB et un port HDMI. Enfin, l'appareil mesure 21 x 1.4 x 31.9 centimètres et pèse 1.26 kilo.