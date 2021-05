Bon prix sur ce pack clavier + souris sans fil Logitech MK470 chez Amazon

Le clavier et la souris MK470 du constructeur Logitech sont compatibles avec les systèmes d'exploitation Windows et sont utilisables sur les PC de bureau et sur les ordinateurs portables. Pour leur fonctionnement, ils doivent être reliés grâce à un nano-récepteur USB fourni qui embarque une portée maximale de 10 mètres.

Le clavier est composé essentiellement de 12 touches de fonction et d'un pavé numérique. Il mesure 37,35 x 14,39 x 2,13 cm et affiche un poids de 558 grammes.

De son côté, la souris mesure 2,65 x 5,9 x 1,07 cm et pèse 100 grammes.