Le casque gaming Logitech G332 sous la barre des 40€

38% de remise sur le Logitech G332 chez Amazon

Compatible PC, Mac, Xbox One, PS4 et Switch

En ce début de semaine, nous vous invitons donc à vous diriger vers le site Amazon France pour vous procurer en promotion le Logitech G332.Alors que son prix de vente conseillé est de 59,99 euros, le casque gaming fait l'objet de 38% de remise immédiate de la part du géant du commerce en ligne. Avec cette réduction, le casque (modèle noir/blanc) est au prix réduit de 36,90 euros. D'autres coloris sont disponibles mais à des prix supérieurs.À propos des frais de port, ils sont offerts pour une livraison standard à domicile puisque le montant du produit est supérieur à 25 euros d'achats. Quant aux membres Prime , ils bénéficient de la livraison accélérée. Dévoilé en février 2019 en même temps que d'autres modèles, le Logitech G332 est un casque gaming filaire compatible PC, Mac, Xbox One, PS4 et Switch.Il dispose de grands transducteurs audio de 50 mm, d'un micro 6 mm doté d'une fonction de sourdine Flip-up et de contrôle du volume, et surtout d'oreillettes légères pivotantes jusqu'à 90 degrés.Garanti 2 ans constructeur, le casque mesure 8,9 x 18,4 x 18,9 cm et un poids de 263 grammes.