Prix réduit pour cette grosse Batterie Externe Feob 26800 mAh

Rechargez sans compter

Chargez en toute tranquillité

Nous sommes sur Amazon pour profiter de cette bonne affaire extrêmement intéressante. Vous devrez cocher la case « coupon » sur la page du produit pour obtenir une remise immédiate de 2€. Notez que les frais de port sont également offerts pour toute livraison en France métropolitaine. Vous pouvez même choisir de récupérer la commande en point retrait sans frais supplémentaires. Les abonnés Amazon Prime (30 jours offerts puis 49€/an) recevront leur article chez eux sous un jour ouvré. Maintenant, passons aux performances de cet appareil.Cette batterie dispose donc d'une capacité de 26 800 mAh. Une telle puissance vous permettra de recharger un smartphone au moins cinq fois et une tablette deux fois (d'après le fabricant). N'importe quel appareil mobile peut y être branché. Les plus grandes marques sont compatibles comme Apple et ses iPhone, Asus, Huawei, Sony ou encore Xiaomi. Nous n'allons pas toutes les citer car la liste est très longue. Vous pourrez également y brancher appareils photo, écouteurs Bluetooth et autres lampes électroniques.Précisons aussi que vous pourrez charger jusqu'à deux appareils simultanément grâce aux deux ports USB 5V 2.1 A et 5V 1 A mis à votre disposition. La batterie embarque également un port micro USB 5V 2.1 A. Un indicateur LED vous indiquera la capacité de charge restante. Quoi qu'il en soit, les produits branchés seront constamment en sécurité grâce à plusieurs protections. Ils seront donc protégés contre les températures extrêmes, les surcharges, les courts-circuits et bien plus encore. Enfin, le design de ce modèle est vraiment très fin, ce qui vous permettra de le transporter facilement dans votre poche.Bref, cette batterie signée Feob se démarque avant tout par sa capacité importante et son efficacité à charger tous les appareils nomades. Elle vous épaulera lors des vos voyages et lors des longues journées en extérieur.