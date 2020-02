Batterie externe 26800mAh Foxonu à moins de 20€ sur Amazon

Pour une endurance maximale !

Performante et facilement transportable

Nous sommes chez Amazon pour cette énorme réduction. Le site américain appliquera 4,99€ de frais de port pour une livraison à domicile en France métropolitaine. Vous pouvez aussi sélectionner le point retrait de votre choix. Ce produit est compris dans le programme Amazon Prime. Ainsi, les adhérents recevront leur exemplaire gratuitement chez eux sous un jour ouvré. Bref, il est déjà temps de passer aux caractéristiques de ce modèle.La batterie FOXONU dispose d'une capacité de 26 800 mAh. La plupart des appareils équipés d'un port USB sont parfaitement compatibles. Il peut très bien s'agir d'un smartphone (Android ou iOS), d'une tablette voire même d'une enceinte connectée. Toutes les marques comme Sony, Google, Apple ou encore Samsung sont concernées. La Nintendo Switch peut également être rechargée via cette batterie externe. Les deux entrées disponibles permettent de recharger deux appareils en même temps si nécessaire. Grâce à la technologie AUTO-IC, cet exemplaire fournira la bonne quantité d'énergie à l'appareil branché.Notons également la présence de quatre voyants LED qui indiquent la puissance restante au sein de la batterie. Autre élément important, la sécurité. En effet, vos appareils branchés seront constamment protégés face aux surcharges, surchauffes, courts-circuits et autres surintensités. Si un de ces soucis se manifeste, la batterie s'arrête immédiatement. Enfin, précisons qu'un câble de chargement micro USB est compris dans la boîte.Bref, cette batterie saura vous satisfaire au quotidien pour recharger tous vos appareils. Vous pouvez la placer dans un sac et vous en servir toute la journée. Avec un tel périphérique, votre smartphone restera constamment chargé.