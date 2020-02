Soldes Amazon : Pack Razer Gaming Casque + Souris gaming à seulement 75,38€ au lieu de 159,00€

Baisse de prix pour le Razer Kitty Gaming Bundle

Une souris et un casque Razer (entre autres)

De 159 euros, ce pack d'accessoires passe au prix de 75,38 euros, ce qui constitue une réduction de plus de 50%. Les produits proposés dans ce bundle Razer sont la Basilisk Essential ( souris gaming ), le Kraken X Lite ( casque avec micro) , le Goliathus Mobile Stealth (tapis de souris), le Mouse Bungee V2 (support de souris filaire) et les Kitty Ears (objets de personnalisation pour casque Razer Kraken). Un kit complet pour bien démarrer sans se ruiner. Le tout expédié et vendu par Amazon, qui offre la livraison à domicile en France métropolitaine.La souris Basilisk Essential de Razer est équipée d'un capteur optique offrant jusqu'à 6400 DPI pour les joueurs recherchant une précision et des performances élevées. L'espace prévu pour le pouce est particulièrement confortable et intègre de plus un bouton personnalisable multifonctions que l'utilisateur peut programmer selon ses besoins.Le micro-casque Kraken X Lite est réputé pour son confort. Ultra-léger, il permet de jouer dans de bonnes conditions sans exercer une trop grande pression sur le crâne ou les oreilles grâce à ses coussinets d'oreille souples et son serre-tête réglable. côté audio l'appareil supporte le surround 7.1.Le tapis de souris Razer Goliathus Mobile Stealth Edition est très fin (1,5 mm d'épaisseur) et offre une glisse de la souris optimale. Sobre mais efficace. Idem concernant le support Mouse Bungee V2, à l'esthétique simple mais qui fait bien son travail : avec lui, fini les câbles emmêlés, un vrai sentiment de liberté même avec une souris filaire.Et enfin, ils ont donné leur nom à ce bundle : les Kitty Ears. Il s'agit d'oreilles de chat à accrocher au bandeau d'un casque Razer Kraken pour le personnaliser. Un objet purement esthétique pour les amateurs de félins donc. Ne dit-on pas "inutile mais indispensable" ?Ce bon plan est un excellent moyen pour un joueur s'équiper à bas prix s'il a à la fois besoin d'un micro-casque et d'une souris. De petits plus comme les Kitty Ears inclus permettent de donner encore plus de cachet à ce pack de produits Razer.