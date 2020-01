Rechargez votre téléphone grâce à la batterie externe 25800 mAh Feob à -75% chez Amazon

Promotion sur cette batterie externe Feob

Pour recharger son smartphone et tout type d'appareil

Affichée à 100 euros en prix barré, la batterie Externe 25 800 mAh Feob est actuellement disponible pour 25,95 euros sur Amazon. Il est même possible d'appliquer un coupon de réduction d'une valeur de 5 euros pour faire passer le tarif à seulement 20,95 euros. Pour ce faire, pas de code promo à appliquer, il suffit de cocher la case située en-dessous du prix sur la fiche produit de l'appareil avant d'ajouter celui-ci au panier. La powerbank est expédiée par Amazon, les membres Prime peuvent ainsi bénéficier de la livraison rapide gratuitement.Avec sa taille de 150 x 15 x 75 mm, la batterie externe n'est pas aussi grosse qu'on pourrait le penser malgré sa très généreuse capacité de 25 800 mAh permettant de recharger entièrement n'importe quel mobile à au moins cinq reprises. Il est possible de recharger jusqu'à deux appareils en même temps avec cette powerbank via les deux ports USB disponibles. Un système de lumière LED permet de vérifier facilement la capacité restante de la batterie pour savoir quand il devient urgent de la recharger. Bref, la batterie de Feob est l'allié parfait pour redonner un coup de boost à ses appareils électroniques lorsque l'on n'a pas accès à une prise électrique ou un chargeur.Si ce modèle n'est pas à votre goût, n'hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleures batteries externes du marché pour trouver votre bonheur.