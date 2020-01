Réduction de 80% sur la batterie externe portable Ekrist 26800 mAh : 22,05€ au lieu de 110,00€

Une promotion intéressante sur Amazon

Une batterie externe à la capacité généreuse

Affichée habituellement au prix de 110 euros, la powerbank Ekrist d'une capacité de 26800 mAh est disponible en ce moment au prix de 22,05 euros sur Amazon. Il est même possible de faire encore baisser ce prix et de tomber sous la barre symbolique des 20 euros avec l'application d'un coupon de 3 euros. Il vous suffit de cocher la case correspondante sur Amazon, située juste sous le prix et au-dessus des conditions de livraison. Le tout revient alors à 19,05 euros. Le produit est expédié par Amazon, vos avez donc la livraison gratuite en 1 jour ouvré si vous êtes membre Prime. Il faudra attendre plus longtemps dans le cas contraire, et ajouter un petit quelque chose au panier pour atteindre les 25 euros, synonymes de frais de port offerts.Avec 26800 mAh, vous avez de quoi recharger tranquillement votre smartphone ou tablette Android ou iOS à plusieurs reprises. Malgré cette capacité élevée, l'appareil se distingue par un format plutôt compact (150x15x75 mm pour 350g) et peut être placé dans une poche. On retrouve deux ports USB pour pouvoir recharger jusqu'à deux devices à la fois. Une LED de couleur vous indique si vous avez encore de la marge ou s'il faut commencer à penser à recharger la batterie. On est sur du 5V / 2.1A aussi bien en entrée qu'en sortie. Un câble micro USB est inclus.Si cette powerbank ne correspond pas tout à fait ce que vous recherchez, n'hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleures batteries externes du marché selon la rédaction. Mais autant vous prévenir, vous risquez de tomber sur plus cher qu'ici.