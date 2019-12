Profitez de ce casque gaming fermé Audio-Technica ATH-AG1X à 79,15€ au lieu de 114,99€ sur Amazon

Amazon propose un casque gaming filaire 31% moins cher

Compatible PS4, PC, iPad, iPhone et Xbox One

La Team Clubic Bons Plans vous invite à vous rendre sur le site français d'Amazon qui propose donc en promotion le casque gaming filaire Audio-Technica ATH-AG1X.Alors qu'il est vendu ailleurs à 114,99 euros, le casque voit son prix baisser à 79,15 euros ; ce qui correspond à 31% d'économies.Concernant la livraison, il faut savoir que les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile ou en point relais. Vous êtes bien sûr libre de choisir votre mode de livraison préféré. Il faut compter en moyenne 3 à 4 jours pour réceptionner le casque gaming Audio-Technica. Si ce type de livraison ne vous convient pas, vous pouvez toujours essayer l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite en 1 jour.Le ATH-AG1X de Audio-Technica dispose de transducteurs de 53mm qui délivre un son puissant pour une expérience de jeu optimale.Équipé d'une bonnette anti-vent pour réduire les bruits de respiration, le casque permet également de communiquer en ligne via son microphone haut-de-gamme. Son câble de 1,2 mètre de long et sa rallonge de 2 mètres offrent aux joueurs la possibilité de s'adapter très facilement aux contraintes de jeu.Compatible sur PS4, PC, iPad, iPhone et Xbox One, le casque disponible dans un coloris noir et rouge mesure 30,48 x 15,24 x 20,32 centimètres et a un poids de 0,91 kg.