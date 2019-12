Écran PC Gaming incurvé 24" FullHD Samsung à 151,99€ au lieu de 169,90€ chez Amazon

Un écran gaming performant à petit prix

Pratique et abordable

Nous partons tout de suite chez Amazon pour cette nouvelle bonne affaire. Vous pouvez toujours compter sur la présence de la livraison à domicile gratuite pour vous simplifier la vie. De plus, le paiement en quatre fois, soit 38,85€ par échéance, pourra être sélectionné au moment de valider votre achat. Nous rappelons également qu'un abonnement Amazon Prime pourrait vous être très utile en cette fin d'année. Il vous permettra par exemple de recevoir les articles commandés sous un jour ouvré. En ce qui concerne la garantie du produit concerné par ce bon plan, sachez qu'elle est valable pendant 3 ans.Voici l' écran PC Samsung doté d'une diagonale de 24 pouces (soit environ 61 centimètres) avec une définition en Full HD. La dalle est également incurvée afin de vous offrir une meilleure immersion durant vos parties. En effet, ce modèle a été spécialement pensé pour les gamers (même s'il convient parfaitement à un usage plus classique). Ainsi, il profite d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d'un temps de réponse de 4 ms. La fluidité sera optimale même sur les jeux les plus exigeants en terme de réflexes.Avec son design sobre, cet écran fabriqué par Samsung n'aura aucun mal à s'inviter sur votre bureau sans trop se faire remarquer. Au niveau des connectiques, deux entrées HDMI sont utilisables à chaque instant. Enfin, la technologie AMD FreeSync est aussi embarquée dans cet exemplaire. Elle permet d'éviter les déchirures et autres anomalies sur l'image qui peuvent parfois ruiner l'expérience visuelle. Une fois encore, vos jeux vidéo favoris s'afficheront dans toute leur splendeur sur cet écran.L'écran PC de Samsung multiplie les exploits pour offrir une qualité d'affichage absolument optimale à chaque instant. Le fabricant sud-coréen s'est une fois de plus démené pour proposer une écran haut de gamme à petit prix. Ne laissez pas cette promotion vous filer entre les doigts.