🔥 Lot de 2 ampoules Philips Hue blanches à 23,99€ au lieu de 29,99€ chez Amazon

Lot de deux ampoules Philips Hue à 23,99€ sur Amazon

Des ampoules connectées

Les ampoules Philips Hue sont des ampoules connectées en WiFi que vous pouvez contrôler à distance. Vous pouvez modifier l'intensité et la température de la lumière pour créer des ambiances différentes tout au long de la journée. L'installation en WiFi nécessite cependant l'utilisation d'un pont (compris dans les kit de démarrage Philips Hue) mais les ampoules se fixent ensuite sur une douille classique.Grâce à un pont, vous pourrez utiliser simultanément jusqu'à 50 ampoules Philips Hue. Vous pouvez les agencer à l'intérieur comme à l'extérieur (température nécessaire pour fonctionner: entre -10° et 45°). Ainsi, vous pouvez mettre un minuteur pour avoir un éclairage extérieur qui vous attend lorsque vous rentrez à la maison!Pour commander vos ampoules depuis votre mobile, il suffit de télécharger l'application Philips Hue sur votre smartphone. Une fois le pont installé, la connexion avec l'application sera très simple. Toutefois, vous pouvez aussi contrôler vos ampoules depuis la télécommande de la marque (non incluse dans le lot). Il est aussi possible de contrôler les ampoules Philips Hue avec les assistances vocales comme Alexa, Google Home etc.Il vous suffira simplement de demander à l'assistant de planifier l'allumage de vos ampoules, mettre des minuteurs, des temps d'utilisation ou gérer la température et l'intensité de la lumière, le tout à la voix. Bref, l'utilisation est simple et ludique, et ces ampoules vous permettront d'exploiter votre potentiel créatif dans la décoration de votre intérieur. Elles sont en promotion actuellement sur Amazon, alors on fonce sans hésiter!