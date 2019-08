🔥 Vente flash Amazon : Batterie Externe Aukey 20 000 mAh à 21,19€ au lieu de 26,99€

Batterie externe Aukey

La sécurité avant tout

Et une fois de plus, nous sommes chez Amazon pour cette bonne affaire. La livraison à domicile sur le territoire français vous coûtera 4,99€ supplémentaires. Bien entendu, si vous possédez un abonnement actif au service Amazon Prime, les frais de port seront réduits à néant et vous recevrez votre commande en un jour ouvré. Pour cela, vous pouvez activer votre essai gratuit de 30 jours ou bien payer 49€ afin de souscrire à un abonnement d'une durée d'un an. La garantie du produit est valable pendant deux ans. Terminons avec les modalités en précisant que l'offre prendra fin le 27 août à minuit. Vous n'avez plus que quelques heures donc !Même si nous la connaissons déjà très bien, faisons un rapide tour des caractéristiques de cette. Sa capacité de 20 000 mAh vous permettra de recharger certains smartphones jusqu'à cinq fois. Bien entendu, cette estimation dépend du mobile que vous avez en votre possession. Presque tous les appareils équipés d'un port USB (téléphones, tablettes, enceintes portables...) sont compatibles avec cette batterie. Un indicateur LED vous permettra aussi de suivre l'avancée de la charge.Plusieurs dispositifs de sécurité ont également été mis en place afin de protéger les produits connectés à la batterie. Grâce à AiPower, la puissance de l'énergie délivrée pour les besoins de la charge s'adaptera automatiquement en fonction de l'appareil concerné. Ainsi, les surchauffes, surcharges ou encore les courants excessifs ne viendront pas vous contrarier.Cetteest parfaite pour charger la plupart des appareils. Grâce à sa capacité importante, elle pourra recharger plusieurs fois votre smartphone (ou tablette). Petite et facile à transporter, la batterie vous accompagnera discrètement durant tous vos voyages. Elle est robuste, efficace et facile à utiliser. Bref, un bon plan à ne pas rater !