🔥 Vente flash Amazon : Batterie externe HETP 24800 mAh à 21,75€ au lieu de 27,95€

Le prix de lad'une puissance de 24800 mAh est affiché à 23,75 euros sur le site, mais vous pouvez réduire cette somme grâce à un coupon de 2 euros qui vous est offert par Amazon sur cet article. Vous atteignez ainsi les 21,75 euros que nous vous annoncions. Pour continuer à faire des économies, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite en point retrait si vous résidez en France métropolitaine.Attention, cette vente flash n'en a pas que le nom. Elle se termine en effet ce soir, alors n'attendez pas outre mesure si vous êtes séduit par ce modèle de batterie externe et sautez sur l'occasion. À l'heure actuelle, une bonne partie du stock a déjà été écoulé. Pour vous aidez à faire votre choix, voici notre comparatif des meilleures batteries portables.Les batteries externes se vendent de plus en plus, et pour cause, les utilisateurs aiment pouvoir bénéficier de leur appareil connecté partout et à tout moment, sans risquer d'être coupé dans leur activité à cause d'un problème de batterie. La batterie HETP est compatible avec tous vos smartphones ainsi qu'avec votre tablette USB (via Device). Grâce à sa grande capacité de 24800 mAh, n'importe quel smartphone peut être rechargé jusqu'à 5 fois. Si vous avez votre batterie externe avec vous, vous avez donc peu de risque d'être coupé du monde même si vous partez pour une rando de plusieurs jours.De plus, avec les deux sorties USB installées, vous pourrez réalimenter deux appareils à la fois, en gardant une vitesse de charge très satisfaisante. Pour un maximum de clarté, la batterie HETP affiche 4 niveaux de charges différents qui sont très faciles à lire. Aucune raison de craindre pour vos appareils, si un incident survient, la batterie s'arrête immédiatement de travailler et déjoue ainsi les risques de surchauffe et de court-circuit. L'appareil est garanti pendant 2 ans.Avec cette batterie externe, rechargez votre smartphone à la plage, au camping ou dans le métro, et profitez à tout moment de vos applications préférées.