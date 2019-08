🔥 Code promo sur la batterie Externe Aukey 20 000 mAh à 29,99€ au lieu de 42,99€

Un code promo sur Amazon

Une batterie qui en a dans le ventre

Vous entrez un code secret et vous obtenez une réduction, c'est aussi simple que ça ! Mais encore faut-il connaître la bonne combinaison. Sans vous faire patienter plus longtemps, on vous livre le sésame qui fera instantanément baisser le prix de votre article :Ce code fera donc descendre le prix de laà 29,99€, ce qui correspond à une réduction de 30% par rapport à son prix initial. Il est valableprochain. La combinaison est à inscrire dans la case dédiée juste avant de valider votre commande. Si vous résidez en France métropolitaine, la livraison vous est offerte sur cette commande. Si vous souhaitez payer en plusieurs fois, il faudra que votre panier atteigne au minimum les 75€.La batterie externe de la marque Aukey est d'une puissance de 20 000 mAh. Son format compact et son poids plume de 382 grammes vous permettent de la transporter facilement, dans votre sac à main, votre sacoche de PC portable ou même de la glisser dans la poche de votre blouson.Elle est équipée d'une sortie USB Power Delivery ainsi que d'une sortie USB Quick Charge qui permettent d'alimenter vos appareils dotés de ports USB-C et USB. Ces deux sorties permettent un chargement rapide avec les appareils compatibles qui atteint une puissance de sortie 18 W au total. Complète, elle bénéficie en plus d'un mode dédié aux objets qui ne supportent que le faible courant, c'est-à-dire de moins de 60 mA.La batterie de chez aukey est garantie pendant deux ans. Vous n'aurez pas de souci à vous faire en terme de sécurité, la batterie externe universelle est protégée contre les risques de surcharge et de surchauffe.Rendez-vous sur Amazon avant le 30 août pour profiter de cette batterie au meilleur prix.