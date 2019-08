🔥 Bon plan Amazon : Ampoule Philips Hue White + interupteur variateur à 21,99€

Le kit Philips Hue ampoule + interrupteur à 21,99€

Des ampoules connectées

Philips Hue est le pionnier des ampoules connectées . Ces jolies LED se vissent comme des ampoules normales sur des douilles classiques, mais elles changent d'intensité et de température au gré de vos envies.L'interrupteur nomade est composé d'un socle et d'une télécommande que vous pouvez placer n'importe où. Une fois le socle installé au mur, la télécommande peut vous suivre dans les différentes pièces de la maison. Elle possède quatre boutons pour régler vos ampoules sur des intensités différentes suivant vos besoins. Vous pouvez contrôler jusqu'à 10 ampoules Philips Hue avec une seule télécommande. Très facile d'installation, ce kit ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel pour que vous puissiez commencer à l'utiliser.Si vous possédez un système de commande vocale domestique comme Alexa, connecté à une enceinte Bluetooth, vous pourrez aussi connecter vos ampoules et ainsi utiliser les commandes vocales plutôt que l'interrupteur. Il vous faudra cependant utiliser un pont Philips Hue pour connecter vos ampoules.Après la connexion, vous pourrez programmer l'allumage de vos ampoules et leur intensité par commande vocale. Si vous utilisez le pont, vous pourrez aussi commander vos lampes Philips Hue depuis l'application. Ces ampoules ont une durée de vie moyenne de 25 000 heures. Philips Hue est une assurance de qualité, et cette promo est un bon moyen de commencer à équiper votre maison connectée!