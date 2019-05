⚡ Bon plan Amazon : répéteur Wifi Netgear à 72,99€ au lieu de 114,99€

Vous pouvez répéter ?

Mieux que la concurrence

Ce répéteur Wifi est commercialisé par Amazon . Il vous permettra de booster considérablement votre signal Wifi en atteignant jusqu'à 2,2 Gbit/s. Vous aurez même la possibilité de connecter jusqu'à deux appareils en filaire grâce aux deux ports Gigabit Ethernet embarqués sur ce modèle. Il est compatible avec tous les routeurs du marché. Telle ou telle marque ne vous empêchera donc pas de l'utiliser et la plupart des appareils sont eux aussi compatibles.Levous permettra aussi d'optimiser votre débit sans le ralentir pour autant. Tous les réseaux Wifi seront associés à un réseau unique pour vous permettre de profiter d'une connexion optimale. Le signal sera stable et fluide même si vous vous déplacez dans la maison. Ajoutez à cela une configuration simple et vous obtenez un des meilleurs répéteurs du marché.Amazon propose la livraison gratuite en France métropolitaine.