⚡ Bon plan : routeur sans Fil WiFi Portable à 27,99€ au lieu de 39,99€

Un vrai couteau-suisse

Petit mais puissant

La polyvalence de ce produit le rend parfait pour les vacances à venir. Il vous sera très utile pour créer un réseau WiFi avec le mode AP, ou étendre un réseau existant avec le mode bridge, notamment dans les lieux ou le réseau est bien souvent payant, comme dans les hôtels. Sa fonction de transfert de données est également très intéressante en déplacement, car elle vous permettra par exemple d'entre votre carte SD et un disque dur externe et même de streamer vos médias si vous possédez un Chromecast.Ce petit boîtier vous permettra de connecter jusqu'àet il est compatible Android, iOs et Windows. Supportant les disques durs jusqu'à 8To et les cartes SD/SDHC/SDXC jusqu'à 256GB, et il est fourni avec un câble de rechange, un manuel d'utilisation et l'application RavPower File Hub.Vous pouvez passer commande dès à présent suret bénéficier de, valable jusqu'au 15 mai.