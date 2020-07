Soldes d'été 2020 : prix en chute libre sur l'aspirateur robot iRobot Roomba 971

iRobot n'a plus rien à prouver en matière d'aspirateur robot. La marque américaine met à profit ses deux décennies d'expérience dans le Roomba 971, un modèle polyvalent et très puissant conçu pour toutes les surfaces et toutes les familles.

L'appareil embarque des capteurs laser pour se repérer dans l'espace. Ainsi il peut analyser en temps réel les pièces et les obstacles qui s'y trouvent et les contourner pour une maison propre et débarrassée des poussières, des miettes mais aussi des poils d'animaux en un rien de temps.

La puissance d'aspiration a été multipliée par 5 par rapport aux précédents modèles de la marque, avec un moteur pouvant tourner jusqu'à 10 000 tours par minute. Sa brosse principale est en caoutchouc, un design breveté par la marque, qui permet de récupérer les détritus aussi bien sur les sols durs que sur les tapis et les moquettes. Sa brosse latérale s'occupe quant à elle de récupérer les poussières nichées le long des murs et des plinthes.