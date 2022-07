Prime Day : 5 offres hallucinantes sur les PC portables Acer et MSI chez Amazon

Nous montons doucement en gamme dans cette sélection avec l'Acer Swift 3. S'il coûte 899 euros en temps normal, les abonnés Amazon Prime ont l'opportunité de l'acquérir pour 569 euros durant Prime Day.

Ce petit format ultraléger et compact est muni d'un écran IPS de 14 pouces entouré de bords fins et jouit d'un affichage Full HD. Il prend lui aussi en charge BlueLightShield et Color Intelligence pour un meilleur rendu des images et un meilleur confort visuel.

L'Acer Swift 3 Intel Core est propulsé par un processeur Intel i5-1135G7 et 8 Go de RAM DDR4, ce qui le rend efficace pour les tâches de productivité. Sa puce graphique Intel Iris Xe vient compléter la configuration. Nous apprécions également la présence d'un espace de stockage confortable de 512 Go reposant sur la technologie SSD PCIe pour des temps de chargement réduits.

Facilement transportable par sa taille et son poids, le PC brille aussi par son autonomie et sa vitesse de charge. Cerise sur le gâteau, nous avons un lecteur d'empreintes digitales pour l'authentification rapide et sécurisée.