Pour le dernier jour d'Amazon Prime Day, Asus et HP fracassent les prix de leurs PC portables

Avec cette nouvelle sélection de la Team Clubic Bons Plans, il va y en avoir pour toutes les bourses et tous les usages avec plus de 340€ de réduction sur certains modèles. Foncez sur ces offres qui ne seront plus disponibles demain. Amazon Prime Day c’est jusqu’à ce soir.

Et cerise sur le gâteau, Amazon propose une offre exclusive Prime qui vous permet de régler vos achats en 4 fois par carte bancaire sans frais votre panier contenant des produits en ventes Flash (hors livres, précommandes et produits numériques). Valable pour des achats compris entre 75 et 1200 €.