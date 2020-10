Le PC portable gaming Asus STRIX-G17 à prix fracassé pour le Prime Day Amazon

Sans plus attendre, découvrez la configuration du PC portable gaming.

Le STRIX-G17 de la marque Asus est équipé d'un écran LED FHD de 17,3 pouces (avec une résolution de 1920 x 1080 pixels), d'un processeur Intel Core i7-10750H 2.6 GHz, d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660Ti, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM et d'un espace de stockage de 512 Go en SSD ; le tout tournant sous le système d'exploitation Windows 10.

La partie audio est composée de 2 haut-parleurs de 4.2W chacun. Pour la connectique, on retrouve la présence de 3 ports USB 3.2, d'un port USB 3.2 Type-C (Gen2, DisplayPort, G-Sync) et d'un port HDMI 2.0.