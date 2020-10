Amazon Prime Day : le pc portable gaming Dell Inspiron G3 15 à prix cassé !

Rappelons que seuls les abonnés Amazon Prime peuvent bénéficier de cette réduction de -19%. L'événement s'achèvera ce mercredi 14 octobre à 23h59. La livraison à domicile est bien évidemment offerte et vous pouvez choisir de régler votre commande en quatre fois sans frais si nécessaire. La garantie de base est toujours valable pendant deux ans.

Cet ordinateur portable conçu par DELL dispose d'un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD et un taux de rafraichissement en 120 Hz. Il est également pourvu d'un processeur Intel Core i5 de 10ème génération cadencé à 2,5 GHz. Ce dernier est épaulé par une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le système d'exploitation est Windows 10 Home.

Avec cette configuration, vous pourrez faire tourner un grand nombre de jeux sans grande difficulté.