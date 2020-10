Amazon Prime Day : le Microsoft Surface Laptop 3 à prix choc !

On connait le Microsoft Surface, cette tablette tournant sous Windows 10 et qui peut se transformer à l'aide d'un clavier et d'un trackpad en vrai petit ordinateur portable idéal en mobilité. On connait pourtant moins le Surface Laptop 3. Microsoft a imaginé autour de son produit phare un ordinateur portable plus traditionnel de 13,5 pouces, intégrant toutefois un écran tactile pour proposer le plus de possibilités à ses utilisateurs.

A l'intérieur de l'appareil Microsoft a intégré un processeur Intel Core i5 mais également 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage SSD. Le tout permet une grande fluidité dans la plupart de vos applications et l'appareil sera tout à fait compétent dans le domaine professionnel et très à l'aise pour les tâches bureautiques, la consultation web et la vidéoconférence.

L'autonomie est elle assurée par une batterie pouvant assurer 11,5 heures d'utilisation moyenne, incluant navigation internet, applications Office ou bureautiques et divertissement. Il faudra probablement compter un peu moins pour les taches les plus gourmandes ou pour le jeu vidéo mais l'appareil devrait vous suivre durant votre journée de travail et ce sans recharge.