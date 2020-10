Amazon Prime Day : 5 ordinateurs portables à prix totalement cassé

Nous finissons la sélection par une offre très accessible. Amazon a fracassé le prix du Acer Chromebook CB315 de 319 € à 219 € ! 100 € en moins sur ce Chromebook qui était déjà très économique.

Et si la configuration n’est certes pas la plus puissante de notre sélection, il est loin d’être ridicule. Il fonctionne avec un Celeron N4000 avec 4 Go de RAM. Le stockage se fait sur un eMMC de 32 Go.

L’affichage passe par un circuit Intel UHD Graphics 600 et, cerise sur le gâteau à ce prix, s’affiche sur une dalle de 15,6“ HD. Il fonctionne sous Chrome OS et dispose de connecteurs USB 3.1 et USB Type C. Son autonomie grimpe à 12,5 heures sur une seule charge complète. Alors pour 219 €, il est loin d’être ridicule et vous offre tout l’univers Chrome OS pour à peine plus d’une bouchée de pain.