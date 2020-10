Amazon Prime Day : le TOP 5 des promos smartphones à saisir d'urgence 🔥

Avec le Prime Day, Amazon vous permet de faire de très importantes réductions sur une quantité astronomie de produits high-tech. En tant que membre Prime, vous êtes aux premières loges pour bénéficier de remises très importantes qui vous sont exclusivement réservées.

Parmi les appareils les plus en vogue mais aussi les plus demandés par les clients, on retrouve évidemment les smartphones. Les différents constructeurs n'ont pas cessé durant ces derniers mois de lancer de nombreuses nouveautés, toutes plus exceptionnelles les unes que les autres.

Qualité photo, puissance brute ou encore écran toujours plus grand, les derniers smartphones s'améliorent d'année en année pour vous permettre d'obtenir toujours plus de performances et d'usages dans votre quotidien.

Si les appareils sont toujours plus beaux et plus puissants, ils sont aussi toujours plus utiles. En effet les différentes boutiques d'applications sont de plus en plus fournies en logiciels de qualité. On ne compte plus les applications utilisées quotidiennement qui nous apportent un service indispensable dans notre vie de tous les jours. On peut citer par exemple les applications de cartographie, les messageries instantanées pour rester en contact avec ses proches en permanence ou encore les applications de news, particulièrement vitales ces temps-ci pour obtenir les dernières informations sur la crise sanitaire qui nous touche de plein fouet.

Les smartphones sont aussi les consoles de jeu les plus utilisées et les plus populaires au monde. De nombreux titres comme Fortnite ou PUBG sont présents et massivement joués par des millions de personnes chaque jour. Des centaines de milliers de titres sont disponibles gratuitement pour jouer sur le pouce ou de nombreuses heures.

Si les smartphones ont pu voir pour certains leurs prix augmenter et franchir allègrement la barre des 1 000 euros, d'autres constructeurs, plus nombreux, ont eu à coeur de proposer le plus d'innovation technologie pour un prix très mesuré. Tout le monde à le droit au meilleur du smartphone.

Amazon lui va encore plus loin à l'occasion du Prime Day et vous permet de bénéficier de remises encore plus importantes pour faire encore plus d'économies sur votre prochain smartphone. Attention : vous n'avez que 48 heures pour faire votre choix !