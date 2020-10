Le smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64Go à prix cassé pour Prime Day

Nous sommes donc logiquement chez Amazon pour profiter de cette belle réduction. Vous serez livré gratuitement à domicile en France métropolitaine. Un point retrait peut également être choisi pour récupérer le colis. Le paiement en quatre fois est aussi d'actualité. La garantie de base est valable pendant deux ans et plusieurs assurances complémentaires sont mises à votre disposition par l'e-commerçant américain.

Passons maintenant aux spécificités techniques du Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ce dernier embarque un écran parfaitement contrasté de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. À l'intérieur du mobile, nous retrouvons un processeur Snapdragon 720G épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go.

Avec une telle configuration, le smartphone de Xiaomi peut faire tourner sans aucune difficulté la plupart des jeux vidéo en 3D. Il est également très fluide sur son interface et en passant d'une application à une autre.