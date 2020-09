Le Xiaomi Mi 10 avec les écouteurs Mi Earphones 2 à prix cassé chez Amazon

À ne pas confondre avec le Mi Note 10, le Mi 10 est un smartphone qui est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 865, du système d'exploitation mobile Android 10, d'un écran incurvé 90Hz de 6,67 pouces avec technologie True Color, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go et d'une batterie de 4 780 mAh compatible charge rapide (100% en seulement 56 minutes de charge par câble).



Concernant la photo, le Xiaomi Mi 10 dispose d'un système Quad caméra de 108 MP et d'un capteur avant de 20 MP.