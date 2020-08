Chute de prix sur l'aspirateur robot iRobot Roomba 692 chez Amazon !

Avec le Roomba 692 de la marque iRobot, vous pourrez mettre votre aspirateur traditionnel au placard ou au grenier car il mettra un terme définitif à cette corvée de ménage.



Cet aspirateur robot a notamment été conçu pour s'adapter au tapis et aux sols durs. Il est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant, et peut être programmable par l'intermédiaire du Wifi et d'une application disponible sur les smartphones iOS et Android.

Le système de nettoyage en 3 étapes aspire les poils d'animaux de vos sols. Les particules fines de poussières et les débris sont également capturés, par un filtre intégré.