Rentrée 2020 : Amazon casse le prix sur les aspirateurs robots iRobot, Rowenta et Neato !

Avec la rentrée qui s'annonce, vous n'allez plus avoir une seule seconde à vous. Entre les enfants qui reprennent l'école et les dossiers qui s'accumulent sur votre bureau, votre temps est désormais compté. Pourquoi perdre de précieuses minutes à aspirer le sol quand un appareil peut le faire à votre place ?

C'est ce confort que vous propose l'aspirateur robot. Il vous suffit de le lancer dans votre maison pour qu'il se lance à l'assaut des poussières, des poils d'animaux et des miettes qui se logent sur votre carrelage ou sur votre parquet.

Les appareils sont généralement constitués de deux brosses, une principale en dessous de l'appareil et une latérale pour récupérer les poussières le long des murs et dans les coins. Vous pouvez le lancer rapidement en appuyant sur un bouton ou le programmer tout au long de la semaine pour un sol toujours propre quand vous rentrez chez vous le soir. Avec ses systèmes de navigation, il peut se déplacer dans n'importe quelle pièce et travailler sur plusieurs étages.