French Days : l'ordinateur portable Honor MagicBook 14 à seulement 532€ chez AliExpress

Honor a signé un appareil particulièrement polyvalent avec le Magicbook 14. S'il est d'abord un PC portable adapté à la bureautique, ce modèle sera tout à fait capable de vous suivre dans vos jeux vidéo favoris grâce à son chipset Radeon Vega 8. En ajoutant un processeur AMD Ryzen 5 3500U, 256 Go de stockage SSD ainsi que 8 Go de RAM DDR4, vous obtenez un ordinateur puissant malgré une taille modeste.

En effet, ce Magicbook fait le choix du format 14 pouces, ce qui lui permet de prétendre à un poids léger (1,38 kilo), et donc à un transport plus facile. Malgré tout, vous pourrez compter sur sa résolution Full HD 1920 x 1080 pour vous plonger au coeur de l'action ou vous offrir un plus grand confort visuel durant votre travail.