Bon plan Darty : l'aspirateur Dyson V8 à prix réduit

C'est une fois de plus Darty qui a répondu présent pour cette bonne affaire. L'enseigne française met à votre disposition la livraison gratuite à domicile. Vous pouvez également choisir de récupérer la commande en magasin sans frais supplémentaires. Une remise de 5€ sera même appliquée si vous choisissez un magasin Darty pour y retirer le colis. Le paiement en trois ou quatre fois est toujours présent, tout comme la garantie de deux ans et les 15 jours pour changer d'avis. Enfin, grâce à l'essai offert de 30 jours à Darty+ (puis 49€/an), vous bénéficierez de la livraison gratuite et illimitée, d'offres privilégiées, d'une assistance téléphonique prioritaire et des réparations hors garantie.L'aspirateur balai Dyson V8 Animal + embarque de nombreuses technologies qui vous permettront de nettoyer toutes les surfaces (moquettes, sols durs...) en profondeur. L'aspiration est extrêmement puissante sur les gros débris et les poussières les plus fines. De plus, vous pourrez altérer entre deux modes de puissance pour un maximum d'efficacité. En vitesse standard, l'aspirateur affiche une autonomie de 40 minutes contre 7 minutes en puissance maximale. Cette dernière vous permettra de réaliser les tâches les plus difficiles sans forcer.Ce modèle présente d'autres avantages au niveau de son ergonomie. En effet, il ne pèse que 2,56 kg et saura être silencieux pour faire preuve d'une grande discrétion. Vous ne dérangerez pas vos voisins. Il comprend également un système d'éjection hygiénique et une station de charge murale qui permet de ranger l'appareil lorsqu'il charge. Enfin, terminons sur les accessoires inclus dont un large conduit pour les miettes ainsi que les grosses particules et une brosse à poussière pour récurer les endroits exigus.Dyson est une des meilleures marques dans le domaine des aspirateurs. Ainsi, ce produit ne vous décevra pas et permettra de garder votre intérieur extrêmement propre. Le rapport qualité/prix est tout bonnement parfait grâce à cette promotion.