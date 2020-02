Économisez 100€ sur l'achat d'un Écran Gamer HP 27XQ grâce aux bon plan Darty

Une superbe fenêtre sur vos jeux préférés

L'écran pour tous

C'est Darty qui se charge de cette réduction de -33% durant cette vente flash. Ainsi, les exemplaires disponibles sont très limités. La livraison à domicile est toujours offerte, tout comme le retrait en magasin. Vous pouvez bien évidemment choisir de payer en 3 ou 4 fois selon vos besoins. Pensez aussi à activer votre essai gratuit de 30 jours à Darty+ pour bénéficier de nombreux avantages sur tout le site. Enfin, terminons avec les modalités en précisant que la garantie est valable pendant 2 ans.Maintenant, passons aux spécificités techniques de cet écran gamer . Il dispose d'une diagonale 27 pouces et d'une définition de 2560 x 1440 pixels. Le taux de rafraîchissement maximal peut atteindre 144 Hz, le temps de réponse est de 1ms et la luminosité est fixée à 350 cd/m². Les images affichées seront toujours nettes et détaillées grâce la résolution QHD de ce produit. De plus, le temps de réponse vraiment très faible permet de réagir rapidement sur les jeux qui demandent un maximum de réflexes. Notons également la présence de la technologie AMD FreeSync qui éliminera tous les défauts susceptibles d'apparaître sur une image (saccades, fissures...).Autre bon point, cet écran conçu par HP a été pensé pour protéger vos yeux. Ainsi, la lumière diffuse de cet exemplaire permettra de réduire la fatigue visuelle et le mode Low Blue Light modifiera sensiblement les couleurs pour les rendre moins éblouissantes dans un environnement sombre. Sachez aussi qu'un socle réglable permet d'ajuster la hauteur de l'écran pour rendre l'expérience bien plus confortable. Enfin, au niveau des connectiques, vous trouverez un port HDMI et un DisplayPort pour y brancher vos différents périphériques.Nous l'avons déjà dit par le passé mais cet écran a tout pour plaire. Il est à la fois abordable et performant dans tous les domaines. C'est une valeur sûre. Vous pouvez l'acheter sans hésiter.