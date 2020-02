Casque Gaming Alpha Omega à moins de 40€ en ce moment chez Fnac

Du bon son à petit prix

Agréable et pratique

Nous nous sommes rendus chez la Fnac pour déterrer cette très bonne affaire. L'enseigne française propose la livraison gratuite à domicile et vous pouvez également choisir de retirer le colis sans frais supplémentaires à un point retrait. N'oubliez pas d'activer votre essai gratuit à Fnac+ pour recevoir l'article chez vous sous un jour ouvré. Notez bien que ce bon plan est uniquement disponible jusqu'au 14 février à minuit. La garantie est valable pendant 2 ans, ce produit est "Satisfait ou Remboursé" et vous serez débité au moment de l'expédition. Il est temps de passer aux particularités de ce modèle.Le casque gamer filaire Alpha Omega peut être utilisé sur la plupart des machines, dont les ordinateurs et la PS4. Cet exemplaire peut uniquement être branché en filaire via le câble de 2,4 mètres inclus. Un micro est bien évidemment intégré pour vous permettre de discuter avec des amis durant une partie. Il délivre aussi un son digital 7.1 pour une immersion absolument parfaite. Les performances sont vraiment au rendez-vous. La sensibilité de ce modèle s'élève à 112 dB, la réponse de fréquence est comprise de 20 Hz à 20 kHz et l'impédance atteint 32 ohms.Parmi les autres points positifs de ce casque conçu par Shadow, nous devons noter son poids plume. Ainsi, même après plusieurs heures de jeu, vous ne ressentirez aucune gène. Son arceau a même été rembourré pour protéger votre crane. Enfin, il est très simple à utiliser puisqu'un simple bouton vous permettra de paramétrer le casque et de modifier le volume. Bref, c'est un exemplaire vraiment parfait pour jouer.Ce casque Alpha Omega fait dans le classique mais n'en reste pas moins un excellent modèle. Il délivre un son détaillé, son micro est de grande qualité et il est aussi très agréable à porter. Nous vous recommandons vraiment cet achat.