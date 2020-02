RED by SFR : le forfait mobile 60 Go est toujours en promo !

Forfait RED : une promo reconduite semaine après semaine

Un forfait 100% personnalisable

Rappelons en premier lieu que ledit forfait mobile RED est valable seulement pour les nouveaux clients RED by SFR jusqu'au lundi 10 février. Vous avez donc encore quelques heures pour profiter de cette promotion que nous ne saurions que trop vous recommander. Le forfait mobile est sans engagement, vous pourrez donc le résilier dès que vous en aurez envie. Et cerise sur le gâteau, il s'agit d'une offre "à vie", donc pas de mauvaise surprise sur votre facture au bout de la première année. La carte SIM vous sera quant à elle facturée 10 euros lors de la souscription à l'offre.Ce forfait, dit personnalisable, vous permettra d'adapter l'offre à vos besoins que vous soyez un datavore ou un grand voyageur. Le forfait de base vous octroie une enveloppe internet de 60 Go en 4G. Au-delà de ce seuil, vous pourrez activer jusqu'à 4 recharges de 1 Go chacune par mois (contre 2€ supplémentaires à chaque fois). Du côté des appels, il seront illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Notez tout de même qu'il existe une petite restriction puisqu'un appel ne pourra pas excéder une durée de 3 heures. Passons à présent au SMS/MMS qui sont également illimités mais seulement en métropole. Enfin vous aurez la possibilité de contacter jusqu'à 200 destinataires par mois.Si vous comptez partir en vacances ou si vous avez des déplacement professionnels dans un pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, vous pourrez toujours compter sur la présence des appels et SMS/MMS illimités. Sur certaines destinations, un bonus de 8 Go d'Internet Mobile vous sera également proposé sans surcoût. Comme il s'agit d'un forfait personnalisable, vous aurez aussi la possibilité de passer à la formule 100 Go d'internet au lieu de 60 Go (+8€/mois). Enfin, les appels et SMS/MMS depuis Andorre, la Suisse, les USA et le Canada, avec 15 Go d'internet supplémentaires, sont disponibles en ajoutant 5€ à votre facture.Le forfait personnalisable RED by SFR reste encore l'offre de référence en ce mois de Février parmi les offres mobiles sans engagement, on ne saurait donc que trop vous conseiller de passer chez RED !