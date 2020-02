La fibre RED jusqu'à 1Gb/s en téléchargement à seulement 23€/mois

Boostez votre débit sans attendre

Une offre très complète

Cette offre signée RED est valable pour tous les nouveaux clients du fournisseur d'accès jusqu'au 10 février prochain. Sachez aussi que l'abonnement en question est sans engagement et qu'un mois vous est offert. Le prix restera stable même au bout d'un an. La location de la box est bien évidemment incluse dans le prix. Avant d'activer la souscription, vous devrez tester l'éligibilité de votre ligne. Si vous ne pouvez finalement pas obtenir la fibre, RED propose également un abonnement ADSL à seulement 16€/mois.Avec cette offre Très Haut Débit, vous bénéficierez d'internet jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi. Ces performances vous permettront de regarder des lives, la télévision, télécharger des données ou encore jouer en ligne sans le moindre ralentissement. Vous aurez également accès aux appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations à travers le monde depuis la box.Pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, RED met aussi à votre disposition les appels illimités vers les mobiles toujours depuis votre box. Vous pouvez également souscrire à la TV par internet. Pour profiter de 35 chaînes, comptez 2€ supplémentaires par mois et 4€ en plus pour 100 chaînes. Le décodeur est à chaque fois inclus. D'autres options peuvent aussi être sélectionnées comme RMC Sport ou encore la presse. Bref, vous avez largement le choix.Voilà une offre fibre qui a tout pour plaire. Vous bénéficierez d'un débit impressionnant mais aussi de toute l'expertise de RED en ce qui concerne les appels. C'est maintenant ou jamais !