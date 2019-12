Bon plan forfait mobile : l'offre Red 50 Go à 12€/mois se termine ce soir !

RED by SFR : un forfait 4G pour la vie

Taillé pour l'étranger avec la liberté de le personnaliser

Cette forfait mobile signé RED by SFR renferme de nombreux avantages. Précisons d'entrée de jeu qu'il s'agit d'un forfait sans engagement que vous pourrez résilier n'importe quand. Ce n'est pas tout puisque le prix mensuel restera solidement fixé à 12€. Aucune hausse ne sera appliquée par l'opérateur au bout d'un an. Bien entendu, seuls les nouveaux clients de RED peuvent y souscrire. La promotion s'achèvera dans la soirée de ce lundi 16 décembre. Ainsi, ne perdons pas une seule seconde et passons au contenu du forfait.Vous pourrez donc utiliser jusqu'à 50 Go d'internet en 4G chaque mois. Quatre recharges de 1 Go chacune peuvent être utilisées par mensualité (contre 2€ supplémentaires). Les appels sont illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Un appel ne peut dépasser une durée maximale de 3 heures. Les SMS / MMS sont également illimités vers tous les opérateurs en métropole. Jusqu'à 200 destinataires peuvent être contactés tous les mois. Et ce n'est pas terminé...Si vous décidez d'aller dans un pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, les appels mais aussi les SMS / MMS restent illimités. Dans ces zones, 8 Go d'internet en plus seront crédités sur votre compte. L'option de stockage SFR Cloud 100 Go est incluse. Enfin, rappelons que ce forfait est personnalisable. Vous pouvez ainsi choisir 100 Go d'internet au lieu de 50 Go (+8€/mois) et/ou bénéficier de 15 Go supplémentaires ainsi que des appels, SMS et MMS en illimité depuis la Suisse, Andorre, les USA et le Canada (+5€/mois). Libre à vous de choisir selon vos besoins.Ce forfait RED by SFR est toujours un des meilleurs du marché. Il vous épaulera en France comme à l'étranger et s'adaptera à vos envies. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour en bénéficier, alors n'attendez plus !