Bon plan forfait mobile : l'offre Free 50 Go à 9,99€ est prolongée

Commençons en précisant que cette offre est valable jusqu'à ce mardi 10 décembre 2019. Vous allez devoir vous dépêcher pour en bénéficier. Rappelons qu'il s'agit d'un forfait sans engagement et que vous aurez la possibilité de résilier votre contrat n'importe quand. C'est une très bonne chose puisque le tarif mensuel passera à 19,99€ au bout d'un an. Ainsi, vous pourrez éviter cette hausse sans difficulté avant qu'elle n'entre en vigueur. Free vous demandera tout de même 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour la carte SIM. Bien entendu, seuls les nouveaux clients de l'opérateur peuvent profiter de l'offre en question.Une fois l'abonnement activé, vous aurez à votre disposition les appels illimités vers les fixes comme les mobiles de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS ont droit au même traitement de faveur et les MMS devront se contenter de la métropole. Vous deviez vous en douter, une enveloppe internet de 50 Go en 4G+ est de la partie. Avec un tel volume, vous pourrez télécharger des applications, regarder des vidéos et jouer en ligne sans compter.Si vous décidez de partir en voyage, ce forfait vous accompagnera même en dehors du territoire français. Lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM, les appels mais aussi les SMS / MMS resteront illimités. Au sein de ces zones, l'opérateur créditera 4 Go d'internet en plus sur votre compte. Vous pourrez donc rester en contact avec vos proches. Enfin, terminons en rappelant que le réseau FreeWifi vous sera ouvert dans l'Hexagone et l'option Youboox One est accessible jusqu'au 31 janvier 2020.Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour vous emparer de ce forfait Free très avantageux. Tout le nécessaire est compris dans cette formule qui saura se montrer à la hauteur de vos attentes sur tout le territoire européen.