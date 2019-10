🔥 Batterie externe Aukey 20000mAh à 24,64€ au lieu de 32,99€

Une batterie puissante

Jamais sans ma batterie

Nous sommes chez Amazon pour cette réduction appréciable. Puisque le prix de la commande est inférieur à 25€, vous devrez débourser quelques euros supplémentaires en frais de port. Si vous êtes abonné au service Amazon Prime, la livraison en un jour ouvré sera offerte. Un essai de 30 jours peut être activé puis comptez 49€ pour un abonnement valable pendant un an. Ce sera tout pour les modalités, passons maintenant aux capacités de ce produit.La batterie externe Aukey Power Bank 2 détient une puissance de 20 000 mAh. Grâce aux deux ports USB AiPower, vous aurez la possibilité de recharger jusqu'à deux appareils simultanément (jusqu'à 4,8A au total). Ce modèle possède aussi une entrée Lightning qui vous permettra de brancher vos smartphones et tablettes Apple. La plupart des périphériques à faible courant (écouteurs sans fil, traqueurs d'activité...) sont compatibles avec cette batterie. Le fabricant estime le temps de recharge à environ 5h30 pour un mobile.En plus de sa capacité exceptionnelle, ce modèle garantira une sécurité optimale aux appareils branchés. Plusieurs dispositifs ont été intégrés afin d'éviter les surchauffes, les surcharges et le courant excessif qui pourrait griller un périphérique. Autre bon point, cette batterie est à la fois légère (382 grammes) et petite. Vous pourrez donc la transporter sans difficulté lorsque vous partirez en voyage. Enfin, précisons qu'elle est livrée avec un câble micro-USB et que la garantie est valable pendant deux ans.Cette batterie externe Aukey 20000 mAh est un produit nécessaire si vous êtes souvent à l'extérieur. Presque tous les appareils nomades peuvent être rechargés avec efficacité grâce à ce modèle. La promotion n'est que temporaire, alors nous vous encourageons vraiment à vous procurer la batterie immédiatement.