🔥 Aspirateur balai Xiaomi Mi Handheld Vacuum à 199€ au lieu de 249€ chez Darty

Le Xiaomi Mi Handheld Vacuum à moins de 200 euros

Un aspirateur balai multifonctions

Vous avez jusqu'à ce dimanche 1er septembre 2019 inclus pour acheter à moins de 200 euros le Xiaomi Mi Handheld Vacuum. Vendu initialement à 249 euros, l'aspirateur balai voit son prix baisser à 199 euros. Pour cela, il suffit juste d'ajouter le produit au panier et la remise de 50 euros s'effectue automatiquement. Attention, l'offre promotionnelle est limitée pour les 250 premiers clients qui ont acheté l'aspirateur.Pour la livraison, celle-ci est gratuite si vous choisissez le retrait en point relais ou en magasin Darty. Le produit est garanti 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.Le Handheld Vacuum de Xiaomi est un aspirateur balai multifonctions (idéal pour sols, surfaces et plafonds) équipé d'un moteur de 100 W (100 000 tr/min) et d'une filtration multicyclonique (9 cyclones), il sera votre allié pour nettoyer rapidement votre logement.Son moteur émet un niveau sonore d'environ 72dB et sa batterie est de 2500 mAh. Cela lui permet d'avoir 30 minutes d'autonomie en mode standard et 6 minutes en mode turbo. Sa charge est de 2h30 sur sa base murale.Enfin, l'aspirateur est livré avec une mini turbo-brosse, un suceur plat, une brosse douce et une station d'accueil murale.