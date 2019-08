🔥 Forfait RED : derniers jours pour profiter du forfait sans engagement 5 Go à 5€/mois à vie !

Un forfait sans engagement et à vie !

À lire aussi : Forfait mobile, notre comparatif

Forfait RED 5 Go : presque donné !

Cet abonnement RED by SFR est. Il vous reste donc un peu plus de 72 heures pour en profiter. Rappelons qu'il est bien sans engagement, ce qui vous offrira la possibilité de changer d'opérateur facilement dès que vous en aurez envie. L'autre véritable point fort de cet abonnement, c'est le fait que son tarif restera solidement fixé à 5€ par mois. Aucune augmentation n'entrera en vigueur au bout d'un an. La seule chose qui vous sera demandée, c'est de payer 10€ au moment de la souscription pour recevoir une nouvelle carte SIM. Ensuite, vous n'aurez plus rien d'autre à faire.Ce forfait met une enveloppe internet de 5 Go à votre disposition chaque mois. Une fois ce seuil dépassé, jusqu'à 4 recharges automatiques peuvent être réalisées. Chacune contient 100 Mo d'internet pour un prix de 2€ par recharge. Ensuite, l'usage d'internet sera tout simplement bloqué. De leur côté, les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Notez tout de même que chaque appel ne peut excéder une durée de 3 heures et vous êtes limité à 200 interlocuteurs par mois. Cette dernière restriction s'applique aussi aux SMS / MMS qui sont illimités vers l'Hexagone.Terminons avec les usages à l'étranger. Lorsque vous êtes au sein de l'Union Européenne ou des DOM, les appels ainsi que les SMS / MMS sont illimités toute l'année. Dans ces zones, 4 Go d'internet supplémentaires vous sont fournis par mois. Vous savez maintenant tout au sujet de ce forfait proposé parCette offre est sans aucun doute une des plus abordables du moment. Elle s'adresse en premier lieu aux utilisateurs qui ne passent pas trop de temps sur internet. Hormis cet aspect là,a concocté un abonnement très complet pour à peine 5€/mois. Puisque le prix ne bougera pas, vous pouvez y souscrire en toute tranquillité.