🔥 Bon plan : Notre sélection des meilleures batteries externes en promo Amazon

Le plein d'énergie

Découvrez nos 4 meilleures batteries externes chez Amazon

Les smartphones nous permettent d'être connectés en permanence avec le monde entier... à condition que la batterie ne se vide pas à vitesse grand V. C'est malheureusement ce qui arrive souvent, la faute à des applications gourmandes ainsi qu'à des mobiles de plus en plus demandeurs en énergie. Pour remédier à ce mal, il existe plusieurs méthodes mais la batterie externe demeure le moyen le plus sûr. Une fois chargés, ces périphériques peuvent fournir du courant salvateur à votre smartphone si vous n'avez pas de prise à proximité. Puisque des centaines d'exemplaires existent, nous allons vous aider à y voir plus clair.C'est en allant chez Amazon que nous avons compilé cette sélection de batteries externes. Elles sont en promotion pour une durée limitée alors n'hésitez pas trop longtemps. Comme toujours, la livraison à domicile est gratuite si vous habitez en France métropolitaine. Sans plus attendre, nous allons détailler les performances des quatre batteries les plus performantes du moment.Débutons par la. Grâce à sa haute capacité, elle peut recharger un smartphone jusqu'à cinq fois. Elle est équipée de deux ports USB haute vitesse qui vous permettront de brancher jusqu'à deux mobiles en même temps. D'autres appareils sont bien évidemment compatibles comme les tablettes tactiles par exemple. Quoi qu'il en soit, la charge se fera très rapidement et les quatre LED vous permettront de consulter l'énergie restante dans la batterie. Une sécurité fera en sorte que ce modèle s'arrête si jamais une surchauffe ou même un court-circuit devait se produire. Même si elle est un peu lourde, cette batterie externe est très pratique et vous dépannera sans problème. La garantie est valable pendant 24 mois.Poursuivons avec la. Une fois de plus, la plupart des smartphones et tablettes sont compatibles avec cet exemplaire qui possède trois ports USB (afin de recharger autant d'appareils simultanément). La différence par rapport aux autres marques vient du petit panneau solaire positionné sur une des façades de la batterie. Cette dernière mettra donc un peu de temps à emmagasiner assez d'énergie pour être totalement pleine. Cependant, l'environnement vous remerciera. Un écran numérique LCD vous donnera toutes les informations nécessaires au sujet du niveau de charge par exemple. La garantie est toujours valable pendant 2 ans.Continuons avec cette. Pensez à bien cocher la case "coupon" sur Amazon pour bénéficier d'une réduction de 3€. Sa capacité vous permettra de recharger votre mobile jusqu'à quatre fois (peut varier selon le modèle). Les deux ports USB 5V 2.1A / 5V 1A embarquent la fonctionnalité de charge rapide. Le niveau de la batterie est indiqué sur l'écran LED équipé. Plusieurs protections sont également de la partie pour les surcharges ou encore les surtensions. Cet exemplaire est très simple à transporter et peut tenir dans une seule main. La garantie de deux ans est encore à l'ordre du jour.Enfin, nous terminons sur la. Ce modèle affiche de grosses performances puisqu'il peut recharger jusqu'à sept fois un mobile comme l'iPhone 6. Vous pourrez charger intégralement cette batterie en une dizaine d'heures et, grâce au MultiProtect Anker, vos appareils branchés seront totalement protégés. La charge rapide est bien évidemment de la partie avec jusqu'à 2.4A par port USB. La vitesse de charge peut même atteindre 4.8A si vous associez les deux ports mis à votre disposition. La garantie est de 18 mois.Bref, vous avez là des batteries externes très abordables avec des performances vraiment optimales. N'hésitez pas à repasser régulièrement sur Clubic pour découvrir tous les derniers bons plans high-tech du web.