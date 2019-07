🔥 Vente flash Cdiscount : PS4 500 Go + 1 manette offerte à 249,99€ au lieu de 336,73€

Vente flash : PS4 Slim + 1 manette en promo !

Un catalogue attrayant

C'est sur le site Cdiscount que vous devez aller pour profiter de cette réduction importante. Comme toujours, le paiement en quatre fois est d'actualité donc vous ne devriez pas avoir de souci pour payer. Vous aurez aussi 14 jours pour changer d'avis si jamais la console ne vous convient pas. C'est tout ce que vous devez savoir concernant les modalités autour de cette commande. À présent, passons au contenu de ce pack.Le bundle renferme une consoleavec un disque dur de 500 Go. Cette version de la machine de Sony est compatible avec la technologie HDR (mais pas 4K) sur certains jeux.(câble USB non fourni). Vous pourrez donc instantanément jouer avec un ami lorsque vous recevrez la console. Cependant, il est important de préciser qu'aucun jeu ne figure dans cette offre. Fort heureusement, vous pourrez rapidement en récupérer sur le fameux PlayStation Store.La boutique en ligne de Sony vous permettra de télécharger gratuitement des free-to-play comme l'incontournable. Pour jouer au célèbre Battle Royale, vous n'avez besoin de rien d'autre si ce n'est d'une connexion internet. Attention car certains jeux connectés demanderont un abonnement au PlayStation Plus. Si vous avez encore quelques euros à votre disposition, n'hésitez pas à vous emparer de grands classiques de lacommeou encoreBref, pour moins de 250€, vous pourrez donc vous procurer une des meilleures consoles de ces dernières années. Si la prochaine génération arrivera dès 2020, laa encore de beaux jours devant elle avec plusieurs exclusivités qui sortiront bientôt commeet. De plus, un catalogue ultra complet vous tendra les bras et vous aurez largement de quoi vous occuper pour les mois qui viennent.