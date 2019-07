🔥 Free, RED by SFR, B&You et Sosh : toutes les promos sur les forfaits mobiles 4G

Forfaits mobiles : de l'illimité sans engagement en promotion

Les promos chez RED by SFR, Free, B&You et Sosh

Décidément, Free Mobile B&You et Sosh restent solidement installés au rayon des grosses promotions. Chaque opérateur possède un forfait en réduction mais qui renferme aussi pas mal de contenu pour l'utilisateur. Dans quelques instants, nous détaillerons ces abonnements avec précision et vous verrez qu'il y en a clairement pour tous les goûts. Quel que soit votre choix final, vous aurez accès à une belle enveloppe internet ainsi qu'à d'autres avantages très intéressants. Mais avant cela, évoquons des modalités que vous devez prendre en compte.Première bonne nouvelle, les forfaits en question sont sans engagement. Vous pourrez donc résilier n'importe quand sans vous ruiner au passage. Cependant, vous verrez que le prix de certaines offres augmente au bout d'un an. Pas de panique car nous le préciserons chez l'opérateur concerné. Enfin, mettez une dizaine d'euros de côté car il s'agit de la somme qui vous sera demandée pour obtenir une nouvelle carte SIM. Maintenant, passons au menu principal !Débutons avec le. Le tarif de cette offre ne bougera pas. Vous avez donc à votre disposition 40 Go d'internet tous les mois (des recharges de 100 Mo chacune peuvent être effectuées). Les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine comme des DOM (dans la limite de 3 heures par appel et 200 destinataires par mois). Les SMS / MMS sont également illimités mais seulement vers l'Hexagone. Quand vous êtes au sein de l'Union Européenne ou dans les DOM, les appels et les SMS / MMS sont toujours illimités. Notez que 4 Go supplémentaires d'internet vous sont crédités dans ces zones.Passons au. Au bout d'un an, le prix passera à 19,99€. Les traditionnels appels vers les mobiles comme les fixes en métropole et dans les DOM (hors Mayotte) sont illimités. Les SMS peuvent être expédiés sans limite vers ces zones et les MMS uniquement vers l'Hexagone. Une enveloppe de 60 Go d'internet en 4G+ est d'actualité. Lors de vos déplacements en Europe ou dans les DOM, tout est illimité sauf internet puisque 4 Go de plus sont prévus sur votre forfait.Continuons sur ce. En France métropolitaine, les appels et les SMS sont illimités vers tout le territoire français (dont les DOM) et les MMS le sont seulement vers la métropole. Une fois en Europe ou dans les DOM, tous les éléments cités précédemment sont illimités vers ces mêmes zones ainsi que l'Hexagone. Comme toujours, 4 Go d'internet supplémentaires répondent présents à l'étranger et 40 Go sont utilisables en France.Enfin, place au. Le tarif augmentera jusqu'à 19,99€ après 12 mois d'abonnement. Les appels et SMS / MMS sont illimités en France et 20 Go d'internet sont compris dans ce forfait. Ce volume de données est utilisable comme tel à l'étranger. Notez que les SMS sont illimités depuis la France métropolitaine vers l'Europe, la Suisse, Andorre et les DOM. Quand vous vous rendez dans ces pays, les appels ainsi que les SMS / MMS sont illimités vers ces mêmes zones et la France métropolitaine.Maintenant que vous savez tout, il ne vous reste plus qu'à sélectionner l'offre de votre choix. Restez connecté sur Clubic pour ne louper aucun de nos futurs bons plans.