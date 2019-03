🔥 RED by SFR : les bons plans forfait mobile et fibre internet à prix cassés

L'abonnement internet voit rouge !

Les smartphones ne sont pas oubliés

Les meilleurs forfaits 4G sans engagement Vous souhaitez conserver votre liberté ? Vous avez déjà un smartphone et vous ne voyez aucun avantage à vous engager avec le même opérateur Telecom pour une période de 12 ou 24 mois ? Les forfaits mobiles sans engagement s'offrent à vous !

Notre comparatif des meilleurs forfaits 4G sans engagement

Commençons donc par le. Celui-ci est sans engagement ce qui veut dire que vous pouvez changer de fournisseur d'accès à n'importe quel moment. Il vous en coûteraou très haut débit. Pensez bien à réaliser le test d'éligibilité de votre adresse avant de souscrire. Si vous ne pouvez pas recevoir la fibre, sachez que l'abonnement ADSL est proposé à 15€ par mois.En souscrivant à cette offre avant le 18 mars, vous accueillerez l'internet très haut débit dans votre demeure. Comptez. Vous aurez également droit aux appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 100 destinations. Enfin, vous pourrez souscrire à différentes options comme à un décodeur TV (35 chaînes à 2€/mois et 100 chaînes à 4€/mois), à Netflix ou encore à RMC Sport.Passons maintenant du côté des mobiles. C'est encore une fois un forfait sans engagement qui vous tend les bras pour seulement. À ce prix là, vous aurez accès auxvers les mobiles et les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM. Un appel est limité à 3 heures et vous serez bloqué au-delà de 200 destinataires par mois. Les SMS/MMS connaissaient cette même restriction et sont également illimités dans l'Hexagone.Cet abonnement vous offriraet que vous pourrez recharger quatre fois par mois. Vous devrez alors débourser 2€ à chaque recharge pour obtenir 100 Mo d'internet. 4 Go supplémentaires seront utilisables depuis l'Union Européenne et les DOM. Dans ces zones, les appels, SMS/MMS seront illimités. Enfin, l'option Youboox One, qui donne accès à plusieurs milliers de livres dématérialisés, est incluse jusqu'au 30 juin 2019.