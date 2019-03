🔥 Bon plan : Le Galaxy S10 à partir de 299,90€ et 8€ par mois pendant 24 mois avec les forfaits Bouygues

Le Galaxy S10 est enfin disponible

Il n'aura pas fallu attendre longtemps après sa présentation pour que le Galaxy S10 et ses déclinaisons S10e et S10+ ne débarquent sur les étals de nos marchands préférés. Pour rappel, ce smartphone est le dernier né de chez Samsung, qui n'a pas lésiné sur les moyens pour nous proposer des terminaux qui en ont dans le ventre. La gamme se compose en effet de trois téléphones distincts, qui partagent tout de même quelques caractéristiques communes, tel que leur processeur, un Exynos 9820, ainsi que la RAM et le stockage, s'élevant respectivement à 6 Go et 128 Go.Il existe toutefois quelques différences entre les S10, S10e et S10+. A commencer par la taille de l'écran, qui varie de 5,8 pouces pour le S10e à 6,3 pouces pour le S10+ en passant par 6,1 pouces pour le S10. Ces trois écrans disposent toutefois tous d'une définition de 3040 par 1440 pixels, et sont tous percés d'un trou permettant de laisser passer le capteur photo en façade. En parlant de photo, sachez que les trois modèles disposent aussi d'un capteur photo arrière complet, même si le S10e fait l'impasse sur l'objectif grand angle.Autre différence majeure entre les modèles : l'autonomie. Si le S10+ peut se targuer d'une batterie grand format culminant à 4100 mAh, le S10e doit pour sa part se contenter de 3100 mAh. On pourra aussi noter que les modèles S10 et S10+ disposent d'un capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran, contrairement au S10e.Après l'annonce du Galaxy S10, Bouygues avait très rapidement dégainé ses offres de précommandes en proposant par exemple d'obtenir le terminal trois jours avant sa sortie officielle. Aujourd'hui, jour de sortie des différents modèles de Galaxy S10, l'opérateur a décidé de prolonger ses offres pour vous permettre de faire baisser l'addition, et obtenir le S10, le S10+ et le S10e sans vous ruiner. En optant pour les forfaits de la gamme Sensation, qui se déclinent en version 50 Mo, 5 Go, 50 Go et 70 Go, vous pourrez faire baisser drastiquement le prix d'achat de votre téléphone.Si vous optez par exemple pour le forfait Sensation 70 Go, vous pourrez obtenir ceci :Pour obtenir de tels tarifs, qui dépendent bien évidemment du forfait que vous choisirez, sachez que vous devrez vous engager sur une période de 24 mois. Vous pourrez toutefois bénéficier de plusieurs avantages, notamment l'avantage Smartphone, qui vous permettra de faire baisser votre facture pendant les 12 premiers mois d'engagement. Sur le forfait Sensation 70 Go par exemple, vous ne paierez que 23,99 euros par mois pendant un an, au lieu de 38,99 euros. Et pour ne rien gâcher, vous pourrez aussi profiter pendant un an des services de Bein Sports si vous prenez le forfait 50 ou 70 Go.