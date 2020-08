Rentrée 2020 : Top 5 des meilleures offres high-tech chez Électro-Dépôt !

Electro Dépôt propose le smartphone Samsung Galaxy S10 Lite à seulement 449,98 € en version 128 Go en finition Argent, Noir et Rouge. Il fonctionne sous Android 10 et propose un grand écran de 6,7“ de type Infinity Amoled avec une résolution Full HD+ de 2400 x 1080.

Il est animé par un processeur Exynos 9810 avec 8 cœurs fonctionnant à 2,7 GHz et il possède 6 Go de Ram et une mémoire de stockage de 128 Go extensible par un port microSD supportant des cartes mémoires jusqu’à 512 Go.

Il propose la possibilité de mettre 2 cartes SIM (de type Nano) et dispose de trois capteurs photo de 12 Mpixel à l’arrière et un 32 Mpixel à l’avant avec fonction autofocus. Il est compatible Bluetooth 5 et Wifi a/b/g/n/ac. Et à ce prix, c’est une très bonne affaire !