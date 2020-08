Soldes : belle promo sur l'aspirateur sans fil Dyson V8 Parquet avec ce code promo

Conçu essentiellement pour le sol, les surfaces et le plafond, le Dyson V8 Parquet est fourni avec une brosse rouleau doux, une station murale de chargement, une mini brosse douce et un accessoire combiné et long suceur.

Pour en revenir aux caractéristiques, le V8 Parquet dispose d'une fonction 2 en 1 (balai et à main) et de la technologie Cyclones 2 Tier Radial qui se décompose en 15 cyclones répartis sur 2 rangées. Ces cyclones permettent d'accroître le flux d'air et de capturer la fine poussière.

L'appareil équipé d'une batterie rechargeable en Lithium embarque une autonomie maximale de 40 minutes (pour un temps de charge de 5 heures) et une capacité de 0,54 litre.